Рашисти воюють під наркотиками та алкоголем
Напередодні в Харківському районі 92-га механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, зокрема і командира роти. Бійці цієї ж 92-ї бригади узяли в полон 17 окупантів, 15 з яких мобілізовані з так званих днр/лнр.
Наші військові відзначають зубожіле екіпірування бійців з недореспублік, у декого з них – стан наркотичного та алкогольного сп’яніння і повну деморалізацію. Про це повідомив голова ХОВА Олег Сінєгубов.
Сьогодні у ранковы зведенні Генштаба ЗСУ було відмічено, що комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій з силами оборони, внаслідок браку кваліфікованих кадрів, противник здійснює особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем.
Більш того, військовополонені рф свідчили, що їх змушують перед наступом приймати промедол, наркотичний анальгетик, який використовується як знеболювальне, але може використовуватись як наркотик, додає ейфорії, знімає почуття страху, викликає залежністью