26 березня – День Національної гвардії України

З восьмою річницею з дня заснування Національної гвардії України військовослужбовців привітали відомі українці.

Сучасна Національна гвардія України була створена в березні 2014 року в розпал агресії Росії на сході України. До неї увійшли підготовлені військовослужбовці внутрішніх військ і мотивовані добровольці, які об’єднали свої сили, щоб стати на захист народу і державності України. Військове формування з правоохоронними функціями стало інструментом, спроможним швидко реагувати на різноманітні безпекові загрози на всій території України.

З початком повномасштабної війни Росії проти України разом з усіма структурами сил безпеки та оборони Національна гвардія України виконує свої функції згідно із законами України на усіх рубежах оборони держави. Підрозділи Нацгвардії беруть активну участь в обороні Харкова, Маріуполя, Києва, Ірпеня, населених пунктів в районі проведення ООС, виконують завдання спільно із ЗСУ на інших напрямках оборони з метою відсічі збройної агресії РФ проти України.

Станом на сьогодні майже пів тисячі військовослужбовців НГУ відзначені державними нагородами, вісьмом – присвоєно звання Героя України (5 з них посмертно).

Протягом місяця ведення відбито десятки атак військ окупантів.

Силами та засобами НГУ:

збито 3 літаки СУ-25 та 4 вертольоти противника;знищено 4 танки (ще 4 – виведені зі строю), а також БМП, БТРи, іншу бронетехніку ворога та установки РСЗВ БМ-21 «Град», вантажні автомобілі.особовий склад НГУ забезпечує виконання завдань на 164 блокпостах по всій Україні;створено додатково 6 військових частин для нарощення спроможностей під час виконання завдань за умов воєнного стану;триває мобілізаційне розгортання. Частка відмобілізованих вже складає понад 60% від штату воєнного стану;забезпечується охорона та оборона майже 500 об’єктів, у тому числі 218 об’єктів критичної інфраструктури;щоденно перевозиться понад 400 тонн вантажів (різного призначення) для забезпечення виконання завдань.

Гвардійці здобули в бою чимало ворожих трофеїв та полонили окупантів. І робитимуть це і надалі заради захисту незалежності України та мирних громадян на українській території.

Джерело: Національна гвардія України в Facebook.

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