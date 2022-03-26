Нових дронів «Оріон» у Росії більше не буде

Британія запровадила санкції проти російської компанії «Кронштадт», що є основним виробником російського безпілотника «Оріон» та інших БПЛА, повідомляє Gazeta.ua із посиланням на розвідку Міноборони Великої Британії.

Загалом у санкційному списку – 65 фізичних та юридичних осіб. Як зазначається, ці санкції завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його здатність компенсувати втрати БПЛА.

Ці системи широко застосовуються на війні Росії в Україні. Українська ППО майже напевно обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому Росія, швидше за все, була змушена натомість використати більше БПЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на них та виснаження потужностей.

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