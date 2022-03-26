«Ласкаво просимо до України»: як під Харковом привітали окупантів

Напередодні група «Азовців» з харківської ТРО здійснила рейд до селища Вільхівка під Харковом. В результаті населений пункт було зачищено від окупантів: близько 30 загарбників вбиті, 30 взяті в полон.

Відео транспортування полонених оприлюднено на Telegram-каналі Антона Геращенко.

«Полонених було так багато що їх довелося запресовувати як оселедець у бочку. Також бійці захопили масу трофеїв – зброї, боєприпасів, бронеавтомобіль «Тигр», командира батальйону окупантів з усіма секретними картами та документами».

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