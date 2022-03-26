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Харків’яни продовжують рятувати своїх тварин: з екопарку вивезли кенгуру

Харків’яни продовжують рятувати своїх тварин: з екопарку вивезли кенгуру

Порятунок тварин із території Екопарку триває: десять кенгуру вдалося вивезти позавчора і зараз вони вже в безпеці.

«Це дуже приємно, адже їхні вольєри, на жаль, неодноразово зазнавали обстрілів. Віримо, що тепер у них буде добре! Велике спасибі волонтерам та співробітникам, які ризикують заради порятунку тварин, а також численним нашим друзям – звичайним людям, бізнес-структурам та громадським організаціям, які допомагають нам фінансово та роблять можливими наші рятувальні операції», повідомили в Екопарку.

Агентство Телевидения Новости

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