5 чоловік загинуло під час обстрілів будинків на Основі

За даними слідства, 25 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійські обстріли по житлових будинках у Основ’янському районі м. Харкова.

Внаслідок цього загинуло 5 мирних мешканців.

Крім того, пошкоджено будинки та транспортні засоби.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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