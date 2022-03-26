У парку Горького незважаючи на обстріли висаджують квіти

Озеленювачі Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького розпочали весняні роботи.

Як повідомили у парку, там вже розквітли різнобарвні крокуси та проліски. Дев’ять озеленювачів прийшли на роботу, аби підготувати рослини до теплої пори. Фахівці мають прибрати спеціальну тканину, що захищала ялівець взимку, розправити гілки хвойних дерев, зняти каркасні теплички з кущів гортензії, сакур та інших теплолюбних рослин.«Відповідно до плану, за тиждень озеленювачі звільнять від зимового укриття всі рослини в парку. Після цього почнуть готувати газони, квітники та алеї до відкриття сезону. Переконані, що традиційні травневі вихідні харків’яни проведуть в улюбленому парку, святкуючи перемогу над ворогом», – наголосили у парку.

Агентство Телевидения Новости