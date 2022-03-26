“Концерт поміж вибухів”. У Харкові дали фест

Відкриття музичного фестивалю «KharkivMusicFest-2022» пройшло сьогодні, 26 березня, на платформі однієї зі станцій Харківського метрополітену.

«Концерт поміж вибухів» – так назвали організатори заходу виступ музикантів. Струнний квінтет виконав для харків’ян твори Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика, а також українські народні пісні, опрацьовані та написані молодим харківським композитором та диригентом Володимиром Богатирьовим.

«Це концерт класичної музики, яку виконуватимуть харків’яни для харків’ян заради єдності та в ім’я миру та свободи», – повідомили у Фонді товариства Харкова «Толока», які организували концерт.

Виконавці:

Ольга Піщита (скрипка) – викладачка музичного коледжу ім Б.М. Лятошинського;Станіслав Кучеренко (скрипка) – викладач університету мистецтв ім. І.П. Котляревського;Тетяна Жук (альт) – артистка оркестру МАСО “Слобожанський”;Денис Карачевцев (віолончель) – артист оркестру театру опери та балету;Сергій Дікарєв (контрабас) – викладач університету мистецтв ім. І.П. Котляревського.“Концерт між вибухами” — це концерт класичної музики, яку виконуватимуть харків’яни для харків’ян заради єдності та в ім’я миру та свободи.

У відкритті фестивалю взяли участь голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Харківський міський голова Ігор Терехов.

Мер Харкова зазначив, що ще місяць тому харків’яни думали провести цей фестиваль зовсім по-іншому. А сьогоднішній захід показав, що містяни вірять у мирне майбутнє, дуже згуртовані та знаходяться на вірному шляху.

«Харків довів, що мирне місто разом із військовими та теробороною може взяти до рук зброю та захищати рідну країну. Я пишаюся кожним із вас! Ви всі – герої! Наші військові обороняють Харків та віддають життя за свободу України, свободу наших дітей та на згадку про наших батьків. У найважчих умовах ми разом куємо перемогу і віримо у неї. Україна обов’язково переможе!» – наголосив міський голова.

Агентство Телевидения Новости