У Славутичі містяни голоруч виганяли окупантів

Російська техніка зайшла на територію міста-супутника Чорнобиля Славутича.

Напередодні повідомлялося про обстріли міста з боку росіян, які, за словами очевидців, вже проникли до Славутича. Проте було невідомо, чи штурмували вони будівлі місцевої влади.

Сотні громадян ще вранці вийшли на протести в центр міста, розгорнувши великий прапор України.

У соцмережі виклали відео з танками орків. На відзнятих очевидцями кадрах чути звуки вистрілів в бік людей. Але містяни танків не злякались, голоруч розвернули колону. Показова різниця між українцями та росіянами, які навіть у натовпі бояться ОМОНовців, коментують у соцмережах.

Агентство Телевидения Новости