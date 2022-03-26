Перша танкова армія РФ похована під Харковом

Українські військові знищили практично всю 1-у танкову армію Росії, яка вважалася елітною та однією з найкращих у РФ.Солдати цієї армії поховані під Харковом та Сумами. На цьому наголосив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону.“1-а танкова армія – це саме Суми, Харків. Це одні з основних напрямків, яким приділялася величезна увага. 1-а танкова армія – це головне та елітне з’єднання Збройних сил РФ, яке вважалося найкращим. Усі вони поховані біля Сум та Харкова. Фактично з’єднання припинило існування, є лише залишки, недобитки”, – сказав Арестович.

Раніше українська розвідка повідомила, що у Росії застрелився командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії. Також зазначається, що РФ почала діставати зі складів “законсервовану” техніку, щоб її рахунок закрити втрати техніки на фронті. Проте виявилося, що танки та інші бойові машини були розкрадені та розтягнуті на деталі, поки стояли на складах, тому зараз непридатні для використання.

Агентство Телевидения Новости