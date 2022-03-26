США пообіцяли покарати країни, які допомагають росії ухилятися від санкцій

У США обіцяють покарати ряд країн за те, що вони допомагають росії ухилятися від санкцій.

Про це повідомляє Financial Times.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готові покарати країни, які допомагають росії обійти санкції. Мова йде про Індію, Китай, Саудівську Аравію, ОАЕ та Вірменію.

Вашингтон має низку інструментів для забезпечення повноцінного виконання санкцій. Один із інструментів – включення юридичних чи фізичних осіб, які намагаються ухилитися від санкцій, або не дотримуються їх, і які перебувають у юрисдикції третіх сторін.

«Ці інструменти зараз добре зрозумілі компаніям і країнам у всьому світі, і ми готові їх застосувати, якщо в цьому виникне потреба», – заявляв Салліван.

Нагадаємо, Європейський союз жорстко візьметься за спостереження за виконанням санкцій, введених проти росії через її напад на Україну. Спроби обходу санкцій проти рф будуть виявлятися і припинятися.

Агентство Телевидения Новости