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Отримати консультацію ЦНАПу можна онлайн

Отримати консультацію ЦНАПу можна онлайн

Фахівці Центру надання адміністративних послуг міста Харкова готові консультувати у соціальних мережах. Зокрема про фінансову допомогу та офрмлення статусу ВПО

Вони залишаються на зв’язку, поки ЦНАП та його територіальні підрозділи не працюють, і надання адміністративних послуг призупинене.Містяни можуть поставити запитання, скориставшись соціальними мережами:– «Facebook»: https://www.facebook.com/cnap.harkiv/;– «Telegram»: https://t.me/dozvil_kharkiv.Також із фахівцями можна зв’язатися через електронну пошту: dozvil@dozvil.kh.ua.«Віримо в те, що невдовзі ми поновимо нашу роботу, і кожен зможе отримати якісні послуги. Дякуємо вам за розуміння та очікування!» – зазначили у Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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