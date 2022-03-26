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Церковні громади масово переходять із московського патріархату до УПЦ

Церковні громади масово переходять із московського патріархату до УПЦ

Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що десятки громад та декілька монастирів добровільно приєдналися до ПЦУ.

Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно та усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України, написав вын в соцмережах

Двері Православної церкви України та наші серця відкриті для всіх!”.

Агентство Телевидения Новости

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