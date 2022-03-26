Царьову загрожує довічне ув’язнення
Екснародному депутату Олегу Царьову, який зрадив Україну, оголосили підозру. Йому загрожує довічне ув’язнення. Царьову інкримінують дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності України, які призвели до тяжких наслідків, та співпрацю з державою-агресором. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
Є такий Царьов. От я зараз максимально себе контролюю і підбираю слова. Не хочу дати йому шансу. Цей Царьов працював народним депутатом аж цілих три скликання. Що він робив як депутат і яку користь приніс, я не знаю. Впевнена, «неоціненну». Весь і зовнішній вигляд екс-депутата, і внутрішній духовний підказує нам, що навпроти рішучий, сміливий, спортивний і вкрай принциповий спеціаліст своєї справи. Царьов неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював. Для Царьова війна в Україні – саме те. Для нього українські людські життя нічого не варті.Нещодавно Царьов звернувся до Олександра Вілкула і запропонував йому здати український Кривий Ріг агресору з РФ, в результаті чого був вимушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, який прямує за традиційним маршрутом. Нагадаю, що відправляти воєнних злочинців в захопливу подорож на кораблику вздовж російського фарватера вже не вважається образою. Іншими словами, складно сказати, що саме не встиг зробити Царьов в інтересах злочинного режиму РФ проти громадян України і суверенітету нашої Батьківщини.Царьов О.А., віднині ви підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями. Наслідки за подібні злочини, безумовно, якщо компетентний суд погодиться з позицією прокурорів, суворі – довічне ув’язнення. Не можу взяти на себе сміливість передбачити вердикт суду, але сподіваюсь, рішення буде справедливим.