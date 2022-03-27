У Львові затримали ймовірних помічників окупантів

Патрульні виявили двох осіб, які надсилали інформацію російським абонентам. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

Сьогодні патрульні, прямуючи на місце потрапляння ракет, виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери.

Також сьогодні на проспекті Чорновола патрульні зупинили підозрілий автомобіль: під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.

Особи затримані і передані Службі безпеки України.

Агентство Телевидения Новости