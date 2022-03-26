Завтра Україна перейде на літній час

У ніч на неділю 27 березня Україна о 03:00 перейде на літній час.

Стрілки годинника переводять на одну годину вперед о 03:00.

Зазначимо, на літній час Україна переходить відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13 травня 1996 року.

Постанова встановлює, що час щорічно переводять в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на одну годину назад.

Зміна часу відбувається в більшості країн Європи. Водночас дискусії про відмову від переведення стрілок годинників тривають як у ЄС, так і в Україні.

Джерело: LB.ua.

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