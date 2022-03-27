На Харківщині люди гинуть не тільки через обстріли, а й черезпідпа очерету. ДСНС

За добу з 26 по 27 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 83 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Протягом доби проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Індустріальному та Московському районах Харкова, а також у Харківському районі області. До робіт з розчищення завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель залучені рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники.

Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських, адміністративних та інших будівель, що виникали у Слобідському, Шевченківському, Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах області.

Також протягом дня рятувальники виїздили на гасіння 46 пожеж пов’язаних з горінням сухої трави, листя, очерету на відкритих територіях та природних екосистемах. Під час однієї з таких пожеж у Богодухівському районі загинув 62-річний чоловік. Загалом на пожежах 2 особи загинуло та 1 постраждала. Завдяки діям ДСНСників вдалось врятувати та евакуювати 13 чоловік.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано 53 адреси у місті Харкові та Харківському районі, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Агентство Телевидения Новости