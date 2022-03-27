Значні пожежі у Харкові через нічний обстріл: ворог використав запалювальні снаряди

У ночі Харків знову зазнав значних обтрілів. За попередніми даними йдеться й про крилаті ракети, й про залпову артилерію, й про запалювальні снаряди. Такі попередні висновки було зроблено експертами через велику кількість відео, які з’явилась у соцмережах.

У повідомленні каналу 24 йдеться про те, що при стрільбі могли використати лише два види снарядів – термобаричні чи запалювальні. Про це стало відомо, коли з’явилося відео ведення вогню.

Йдеться про те, що для обстрілу цивільної інфраструктури використали систему ТОС-1А, яка також відома за назвою “Буратіно”. Ця система залпового вогню розроблена на базі танка та є на озброєнні лише кількох російських бригад.

Слід зауважити, що це відео спершу почали поширювати в телеграм-каналах кремлівських пропагандистів. Вони почали радіти, що Росія використовує таку потужну зброю проти українців.

Агентство Телевидения Новости