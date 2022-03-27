Рашисті меняють паливо на алкоголь. ЗСУ

Російський ворог продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України.За місяць війни ворог зазнав тяжких втрат. Попри це, військово-політичне керівництво продовжує вчиняти злочини. За наявною інформацією, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим щодня до медустанов міста Севастополя приїжджає в середньому від 50 до 100 поранених.Морально-психологічний стан військ ворога залишається низьким.По шляхах пересування російських військових колон біля Республіки Білорусь у спостерігається безліч фактів продажу військовослужбовцями палива і провізії, обмін їх на алкогольні напої.Ворог не припиняє спроби поповнити втрати автотранспорту та налагодити логістику для своїх бойових частин.Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Багато випадків розкрадання, крадіжки людей та майна.У Донецькій та Луганській областях війська союзників відбили 7 атак супротивника. Українські воїни знищили 8 танків, 8 одиниць бронетанків та 3 – ворожих машин, один міном Уточнюються втрати загарбників у робочій силі.ВПС ЗСУ за попередню добу вразили 1 літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилатих ракет.Для прикриття військ та об’єктів використовувався ВПС ЗСУ. Ударний літак завдав нищівних ударів по цілям і цілям командирів.Давайте переможемо разом! Слава Україні!

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