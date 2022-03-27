Ваш дім зруйнувала війна: як відшкодувати збитки

Українці, чий будинок зруйнувала війна, зможуть зафіксувати факт ушкоджень через «Дію», — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що кожен будинок, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста буде відновлено, саме для цього вже найближчими тижнями в Україні запрацює механізм збору інформації та фіксації збитків.

Українці, чий будинок зруйнувала війна, зможуть зафіксувати факт ушкоджень через «Дію».

Механізм фіксації збитків від війни кожного українця має запрацювати вже найближчим часом.

Він зауважив, що в Україні вже створили «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури» і як тільки війна буде завершена, почнуть відновлювати усе, що зруйнував ворог.

Агентство Телевидения Новости