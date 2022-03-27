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Чи проводиться в області хіміотерапія: запити пацієнтів – відповідь облздрава

Чи проводиться в області хіміотерапія: запити пацієнтів – відповідь облздрава

Напередодні пацієнтські організації заявили, про те що сотні онкобольних харківщини, які залишаються у місті не можуть продовжити лікування, зокрема хіміотерапію.

Активістка руху Світлана Резван написала у фейсбуці:

Три дні тому я телефонувала голові облздрава Хаустову з питанням, чому онкохворим не оказують допомогу, чому наші онкохворі не можуть отримати хіміотерапію?

Чому опухоЛя Лихман, який є керівником Харківського Онкоцентру після попадання снаряду, після вибитих шибок і дверей нічого не зробив, щоб закрити дири і забезпечити сохранність ліків і обладнання?

Чому опухоЛя Лихман намагався не допустити до роботи лікарів, які не виїхали і хотіли працювати?

Чому опухоЛя Лихман передав деяке обладнання ОЦО в обласну лікарню без документів?

Куди опухолЯ Лихман вивіз вчора обладнання з операційної мамології?

А головне, чому опухоЛя Лихман стверджує в ХОДА і доповідає Хаустову, що протягом місяця в інституті Зайцева опухолЯ Лихман оперує, капає хімію і лікує усіх онкопацієнтів, які до нього звертались?

ому опухоЛя Лихман сьогодні відмовив пацієнтам в хіміотерапії зі словами – “війна….яка хімія?

Я звертаюсь до усіх причетних до злочину, який відбувається сьогодні на Харківщині – Як у вас в війну хватає наглості і на скільки у вас взагалі немає ні душі, ні совісті, щоб так гратися життям людей?!!!

За домовленістю з паном Хаустовим, я передала йому перший список пацієнтів з контактами, які потребують продовження лікування і хіміотерапії. До початку військових дій ці пацієнти отримували лікування і хімію в ОЦО за кошти держави.

Пан Хаустов сказав, що жодний препарат не буде переданий в інші регіони, щоб пацієнти могли отримати хіміотерапію в містах, де не ведуться такі інтенсивні бойові дії і пообіцяв особисто зробити так, щоб кожен пацієнт отримав ліки, яких потребує.

І останнє запитання – хто і на яких підставах сьогодні може шантажувати пацієнтів тим, що ліки неможливо передати в більш спокійні регіони і примушувати пацієнтів госпіталузуватись саме тут, в Харкові, під постійними обстрілами?!»

Додаткова, у виданні Newsroom з’явилась інформація про те за наказом в.о. директора онкоцентра у невідомому напрямку вивезене обладнання.

В ХОВА запевняють, Харківський обласний центр онкології надає допомогу за вказаними номерами. Місцезнаходження лікарів та апаратури із зрозумілих причин не вказують, але запевняють: кожен мешканець Харківської області та міста Харкова, також й тимчасово переміщені особи, які наразі мешкають на території міста та області, можуть звернутися за вказаними телефонами для отримання спеціалізованої допомоги.

Працює терапевтична, хіміотерапевтична, хірургічна онкологія та діагностика!

Агентство Телевидения Новости

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