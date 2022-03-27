Харків’яни почали повертатись у місто

Боєць ТрО міста Харкова Валентин Дебелий розповів, що харків’яни почали повертатись до міста, оскільки зрозуміли чим можуть допомогти Харкову

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV

“Всі, хто хотів виїхати з Харкова, вже покинули місто. По цифрах важко сказати, яка кількість людей виїхала з міста. Приблизно половина харків’ян покинули місто. Пройшов вже місяць і ми спостерігаємо зворотну ситуацію. Багато людей повертаються до Харкова, бо знають, чим вони можуть допомогти. Харків починає відновлювати свою функціональність.” – розповів Дебелий

Дебелий також зауважив, що більшість харків’ян вже зрозуміли чим насправді є Росія. За його словами, кожен мешканець Харкова зараз бажає лише перемоги Україні та знищення окупантів на нашій землі.

За даними міськради, у Харкові наразі більше містян, ніж половина.

Незважаючи на те, що російська армія продовжує обстрілювати житлові квартали важкою технікою, близько 70% жителів міста залишилися жити в Харкові.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив у коментарі виданню «Страна.UA».За його словами, харків’яни не хочуть їхати з рідного міста, а багато хто – навіть почав повертатися. Для забезпечення життєдіяльності Харкова свою роботу продовжують комунальні служби, зокрема вчора «Харківським тепловим мережам» вдалося частково відновити гаряче водопостачання.

«Де не зруйновано, скрізь є вода, тепло, електрика, і сміття ми вивозимо. Там, де зруйновано, – відключили електроенергію, бо там уже ніхто не живе. Також у нас працюють майже всі супермаркети, частина аптек, і ми роздаємо гуманітарну допомогу», – наголосив міський голова.

Агентство Телевидения Новости