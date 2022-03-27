ЗСУ звільнили Гусарівку на Балаклеївщині

Українські військові знищили ворога та його техніку у селі Гусарівка.

Українська армія розгромила російських окупантів та їхню техніку у селі Гусарівка, що на Харківщині.

Село було окуповане двома батальйонно-тактичними групами окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Про це повідомили у ЗСУ.

Російські окупанти вибиті, знищено близько 60 одиниць ворожої техніки. Втрати особового складу уточнюються.

“Але рахунок за сотню. Бо за свідченням полоненого перед цим, тільки від одного вдалого залпу РСЗО БМ21 (Град), було продано біля 30 квитків на концерт Кобзона”, – написав у фб Роман Донік.

Також, за інформацією полоненого, було знищено командира одного з батальйонів.

Агентство Телевидения Новости