Про будинки, де пошкоджені дахи, просять повідомляти в службу 15-62

Харків’ян, в чиїх будинках пошкоджена покрівля, просять якнайшвидше залишити заявку за номером телефону «1562» або на сайті «Харківська міська диспетчерська служба 1562».

Як повідомили в інформаційно-диспетчерській службі «1562», внаслідок ударів авіації та артилерії окупаційних військ пошкоджено багато цивільних об’єктів.

Оскільки розпочинається період інтенсивних дощів, необхідно звернутися до служби, якщо покрівля пошкоджена та протікає. На сайті «1562» у розділі «Заявки» є спеціальний підрозділ «Подати заявку»: https://1562.kharkov.ua/uk/order/index/.

Сторінки служби в інтернеті:

«Telegram»: https://t.me/Kharkiv_1562«Facebook»: https://www.facebook.com/DS1562KHсайт: https://1562.kharkov.uaчат-бот: @ds_1562_bot

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