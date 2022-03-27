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Харківці відбили у окупантів “Буратино,” яким вони жгли місто

Харківці відбили у окупантів “Буратино,” яким вони жгли місто

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Командир бригади, яка захищає мій рідний Харків, сказав, що його хлопці знешкодили один «Буратіно» разом із транспортно-заряджальною машиною. Також є інформація, що ЗСУ затрофеїли три подібні нищівні установки і тепер вони працюватимуть по ворогу, – написал Цаплієнко.

Також він повідомив, що в арсеналі ЗСУ відтепер дві трофейні вантажівки Торнадо-У, які захопили в окупантів українські воїни, зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг.

Агентство Телевидения Новости

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