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Російським ЗМІ, які брали інтерв’ю у Зеленського, заборонили його публікувати

Сьогодні Володимир Зеленський відповів на запитання представників російських ЗМІ з YouTube-каналу «Зыгарь», телеканалу «Дождь», порталу «Медуза» та видань «Коммерсантъ» і «Новая Газета».

«Роскомнадзор» – головний орган російської цензури – вже пригрозив ЗМІ, які взяли інтерв’ю у Зеленського, крайніми заходами та попередив учасників про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв’ю.

Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв’ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування, повідомили у відомстві.

Агентство Телевидения Новости

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