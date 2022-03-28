«Женемо окупантів до кордонів із рф», – Олег Синєгубов

Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і «зачищена» від окупантів. Триває ліквідація залишків військ рф у Вільхівці. Женемо окупантів до кордонів із рф.

«Але ворог продовжує вчиняти воєнні злочини. Сьогодні авіаударами атакували Оскіл, що Ізюмському районі. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена.

Ми не пробачимо жодної зруйнованої сім’ї, не забудемо жодного вбитого українця. Те, що творять росіяни на Харківщині та Україні, не що інакше як тероризм. І вони будуть відповідати за все як терористи!»

Агентство Телевидения Новости