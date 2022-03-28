В п’яти містах одночасно пролунали потужні вибухи

Окупанти завдали ракетних ударів по Луцьку, Рівному, Житомиру, Харкову та Києву.

«Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі . Європі це точно подобається?», – Михайло Подоляк.

За інформацією голови Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко, ракети влучили в нафтобазу.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Агентство Телевидения Новости