Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 95

В п’яти містах одночасно пролунали потужні вибухи

В п’яти містах одночасно пролунали потужні вибухи

Окупанти завдали ракетних ударів по Луцьку, Рівному, Житомиру, Харкову та Києву.  

«Щодня   дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі . Європі це точно подобається?», – Михайло Подоляк.

За інформацією голови Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко, ракети влучили в нафтобазу.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
 