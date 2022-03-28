Харків за добу обстріяли понад 230 разів за допомогою “Смерчей” та мінометів

За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 59 артилерійських та мінометних обстріли. Це райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі. Про це повідомив голова ХОВА Олег Сінєгубов.

▪️Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, у тому числі з типу «Смерч», це заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси.

▪️Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і «зачищена» від окупантів. Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії.

▪️Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі.

Агентство Телевидения Новости