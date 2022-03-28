ХНУ ім. Каразіна відновив навчання

З 28 березня Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна відновив дистанційне навчання. Відповідний наказ підписала ректорка Тетяна Кагановська.

Заняття відбуватимуться в асинхронному онлайн-режимі з використанням платформ дистанційної освіти та з максимальним урахуванням потреб та можливостей усіх учасників освітнього процесу.

“По можливості деякі дисципліни, які вимагають безпосередньої присутності студента в лабораторіях, проходження практики та інше, будуть перенесені на наступний семестр (крім випускних курсів)”, – пояснили у ХНУ ім. В.Н Каразіна.

Студентам, які захищають Україну у складі сил тероборони, Збройних силах України або залишаються на окупованій території, нададуть академічну відпустку.

Агентство Телевидения Новости