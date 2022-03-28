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Переговори Україна-росія у Туреччині розпочнуться у вівторок – Арахамія

Переговори Україна-росія у Туреччині розпочнуться у вівторок – Арахамія

Черговий раунд переговорів Україна-РФ стартує у вівторок у Туреччині, повідомив голова фракції «Слуга народу», член української делегації Давид Арахамія. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми поки що перебуваємо в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація – ІФ) теж вилетіли півгодини тому, теж прибудуть десь близько 21-ї, тому ухвалили рішення, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10-ї ранку стартуємо в переговорах.

Напередодні Арахамія повідомив, що 27 березня «на черговому раунді переговорів за допомогою відео було ухвалено рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28–30 березня».

Агентство Телевидения Новости

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