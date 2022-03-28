В ДСНС інформацію про масштабну пожежу в зоні ЧАЕС назвали недостовірною

Напередодні омбудсмен Людмила Денісова опублікувала інформацію про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської електростанції горить більш ніж 10 тисяч гектарів лісу. За словами Денісової, загасити пожежу неможливо через захоплення території окупантами, а горіння лісу на цій території спричинить підвищення рівню радіоактивного забруднення повітря.

Цю інформацію в ДСНС України сьогодні назвали неправдивою. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення відсутні.

Агентство Телевидения Новости