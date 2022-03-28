Ірпінь повністю звільнили від окупантів — міський голова

У Київській області 28 березня українські військові звільнили від російських окупантів Ірпінь. Наразі там відбувається зачистка.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

Він наголосив, що повертатися до міста поки що небезпечно..

«Ми укріпляємося на наших рубежах на нових і далі будемо іти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити», — зазначив Маркушин.

Агентство Телевидения Новости