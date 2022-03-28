Сегодня 16:55
Просмотров: 138
НАТО готує радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку РФ, – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц завив, що НАТО готує радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації. Проте Альянс не буде брати участі у війні в Україні.
Про це повідомляє CNN.
Шольц знову зазначив, що НАТО не буде частиною війни в Україні. Проте Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю.
Канцер Німеччини закликав російських військових не йти на такий крок.
Загрузка...