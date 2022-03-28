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Серед військовополонених росіян є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів, Венедіктова.

Серед військовополонених росіян є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів, Венедіктова.

Серед військовополонених росіян є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів на території України.

Про це сказала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на брифінгу 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У нас є такі підозрювані, і для того, щоб я була успішним прокурором, я промовчу. Це дійсно конфіденційна інформація, і я сподіваюся, що у вас буде робота в українському суді, подивитеся, яким чином ми будемо працювати з цією статтею якраз по воєнних злочинах – у нас вона одна – 438. Тому будемо рухатися і будемо дивитися, що далі відбуватиметься. Ми відпрацьовуємо цю лінію, такі підозрювані є”, – сказала Венедіктова.

Зазначимо, що раніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські правоохоронці вже зареєстрували 3085 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ.

Також Генпрокурор зазначила, що є прихильником ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), що надасть Україні можливості країни-учасника МКС.

“Щодо ратифікації Римського статуту. Я є прихильником ратифікації Римського статуту, тому що компетенція Міжнародного кримінального суду вже поширилася на Україну… всі можливості у прокурора МКС в Україні є”, 

Вона наголосила, що для України як держави важливо мати свої власні повноваження у МКС, наприклад, брати участь у призначенні суддів. “Є й інші можливості, коли ти учасник (МКС), тому я як юрист розумію, що наразі нам потрібні ці можливості”, – додала вона. 

Агентство Телевидения Новости

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