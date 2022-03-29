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Ракетний удар по Люботину: подробиці від прокуратури

Ракетний удар по Люботину: подробиці від прокуратури

Сьогодні військовослужбовці ЗС РФ здійснили ракетний удар по місту Люботин (Харківський район).

Внаслідок цього пошкоджено 7 будинків та автомобіль.

Під завалами одного із будинків знайдено загиблого чоловіка. Поранено 7 осіб.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управлінням СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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