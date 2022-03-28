Дергачі знов обстріляли: пошкоджені кілька будинків

За минулу добу російська артилерія здійснила декілька обстрілів міста Дергачі. Були пошкоджені деякі житлові будинки, але постраждалих, на щастя, немає.

Головні новини за 28 березня від голови Дергачівської громади В’ячеслава Задоренка:

Козачолопанський, Токарівський, Проходівський, Русько-Лозівський старостати, а також село Цупівка Прудянського округу залишаються відрізаними від південно-західної частини Дергачівщини у зв’язку з російською окупацією. Протягом доби гуманітарна ситуація на цих територіях не змінилася: люди там і досі знаходяться без електроенергії та зв’язку, допомогти їм з об’єктивних причин ми не можемо.

Сьогодні наші представники доставили продовольчу допомогу до Прудянки, Слатине, Безруків, Білашів, Болибоків, Ємців, Замірців, Масліїв, Мищенків, Семенівки та Шовкоплясів.

Наша громада отримала обладнання для підключення до глобальної супутникової системи Starlink, яка дозволить нам мати постійний якісний доступ до інтернету для виконання посадових завдань.

Служби побутового обслуговування населення, екстрені та міські комунальні служби протягом доби здійснювали планові й аварійні роботи на різних ділянках. Дергачівський РЕМ завдяки підтримці Об’єднання промисловців та підприємців Дергачівщини вже вдруге отримав важливі комплектуючі, необхідні для відновлення електромереж у громаді. Відповідні роботи на високовольтних лініях у старостатах тривають, але це складний процес, строки завершення робіт В’ячеслав Задоренко назвати не зміг.

Агентство Телевидения Новости