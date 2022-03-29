8 знищених літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети: добовий звіт ЗСУ

ЗСУ успішно стримують противника на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали міст. Концентрується на сховищах пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити умови гуманітарної кризи.

В порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей окупанти продовжують терор місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мешканців, займаються мародерством.

На Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Повітряні Сили ЗСУ за попередню добу уразили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети. Українська авіація завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога – втрати окупантів уточнюються.

Агентство Телевидения Новости