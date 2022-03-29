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На вулицях міста разом із комунальниками щоденно працюють сотні волонтерів

До ініціативи «Відновимо Харків разом» Департаменту житлово-комунального господарства долучилось понад 1 800 волонтерів з різних районів Харкова.

Волонтери разом із співробітниками комунальних підприємств розгрібають завали, прибирають уламки скла та сміття, що залишилися після обстрілів. З початку реалізації ініціативи, з 9 березня, було прибрано понад 100 куб. м сміття, повідомляє харківська міська рада.

Нагадаємо, що всі охочі допомогти у відновленні Харкова – у прибиранні завалів та сміття, ремонті будинків та майданчиків, можуть записатися на участь у роботах, заповнивши спеціальну форму. Після цього з волонтерами зв’яжеться координатор. Для уточнення інших організаційних питань та надання конструктивних пропозицій можна зв’язатися у Telegram з @Inna_Koordinator та @Oleksandra_Kapinus. 

Агентство Телевидения Новости

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