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Харківські патрульні затримали підозрюваних в крадіжках з покинутих квартир
Патрульні затримали трьох осіб, які, ймовірно, обкрадали залишені квартири.
Напередодні під час патрулювання патрульні помітили трьох підозрілих чоловіків. Вони явно не бажали зустрічі з правоохоронцями та змінили напрямок руху, розповіли в пресслужбі УПП Харківської області. Поліцейські зупинили чоловіків для перевірки.
Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіків радіостанції, значну кількість готівки різної валюти, коштовні прикраси та цінні речі. Походження цього майна затримані не змогли пояснити.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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