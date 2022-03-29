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В Курській області зараз більше техніки, ніж було 24 лютого

В Курській області зараз більше техніки, ніж було 24 лютого

Росія продовжує перегруповувати війська: наразі в Курській області, яка розташована біля українського кордону, налічується більше техніки, ніж було 24 лютого. Про це повідомив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу.

За його словами, наразі на території Курської області фіксується величезне скупчення нової техніки, яку забрали зі складів. Про її стан і боєздатність важко щось сказати. Але кількість техніки величезна.

Михайло Макарук також наголосив, що Росія визнала нестачу льотного складу, а також літаків.

«Сьогодні, 28 березня, турецька розвідка повідомила, що 4 літаки СУ-30, які були у підпорядкуванні Вірменії, разом з екіпажем були передані російській стороні. Якщо інформація правдива, то це може говорити про те, що Вірменія вступила у війну проти України. Аналогічна ситуація і в Білорусі», – пояснив експерт.

За інформацієї Макарука, ворог відводить війська на перегрупування. Це роблять, якщо було втрачено близько 70% складу, техніки або дивізії.

До слова, підприємства російського оборонно-промислового комплексу, що залучені до виробництва ракет, тепер працюватимуть цілодобово. За даними Генштабу ЗСУ, це свідчить, що у ворога суттєво зменшується кількість такого озброєння.

Агентство Телевидения Новости

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