Під Харковом ЗСУ захопили велику кількість російської техніки

За минулу добу російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області: Салтівка, «Нові Будинки», селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївка, «Горизонт», Кулиничі, Чугуїв, Дергачі. Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град». Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«По місту Люботин ворог випустив дві крилаті ракети, на жаль, одна людина загинула, є постраждалі. Ліквідовували пожежі і в Чугуївському районі.

Збройні Сили України тримають позиції, на сьогодні ведуться операції по витісненню ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Критичною точкою залишається Ізюм, там ведуться запеклі бої. За добу в Харківькому районі ЗСУ захопили велику кількість російської техніки, у тому числі засоби радіоелектронної боротьби. Тепер це все послужить нашим Збройним Силам. Також українські військові ліквідували ще один російський літак та безпілотник».

Агентство Телевидения Новости