Окупанти заявляють про «кардинальне скорочення активності» під Києвом та Чернігівом

Заява заступника міністра оборони Росії Фоміна про «скорочення активності» окупаційної армії під Києвом та Черніговом:

«С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.

Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы.

Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву», – заявив Фомін.

Агентство Телевидения Новости