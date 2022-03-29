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Окупанти заявляють про «кардинальне скорочення активності» під Києвом та Чернігівом

Окупанти заявляють про «кардинальне скорочення активності» під Києвом та Чернігівом

Заява заступника міністра оборони Росії Фоміна про «скорочення активності» окупаційної армії під Києвом та Черніговом:

«С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.

Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы.

Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву», – заявив Фомін.

Агентство Телевидения Новости

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