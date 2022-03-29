На тепломережах продовжуються відновлювальні роботи

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» мають персонал, техніку, матеріал та паливо, необхідні для забезпечення теплом та гарячою водою жителів міста. Про це сьогодні заявили в харківській міській раді.

У всіх районах Харкова працівники ХТМ продовжують усувати дефекти, що виникають на магістральних, внутрішньоквартальних і внутрішньобудинкових мережах, а також розповітрювати після ремонту системи опалювання, повідомили на підприємстві.

Крім того, тривають роботи з відновлення та підключення помешкань харків’ян до послуги гарячого водопостачання.

Агентство Телевидения Новости