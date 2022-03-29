Харківський поліцейський затримав мародерів, які «обчистили» порожню квартиру  

У Харкові на вулиці Познанській чоловік та жінка проникли до квартири харків’янина та скоїли крадіжку телевізору і продуктів харчування.

Проте біля будинку їх одразу затримав співробітник поліції, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Слідчі Харківського РУП № 2 затримали 42-річну жінку та 43-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури Харкова правоохоронці повідомили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліція звертається до мешканців Харкова і області з проханням негайно повідомляти про всі протиправні дії до поліції через чат-бот @Kharkiv102_bot

Агентство Телевидения Новости