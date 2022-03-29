Харківського школяра завербувала російська розвідка

Так звана «перша армія світу» втягує у війну українських дітей: оперативники Управління СБУ в Харківській області викрили неповнолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила в якості коригувальника вогню.

Окупанти встановили з малим контакт за допомогою мобільного месенджера Telegram. Російські військові обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних Сил України на території міста Харкова.

Цинічно використавши дитину, окупанти, звісно ж, не виконали своєї обіцянки, повідомляє пресслужба СБУ в Харківській області.

СБУ закликає батьків здійснювати контроль за поведінкою своїх дітей в Інтернеті.

Агентство Телевидения Новости