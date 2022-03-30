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«Обережно, міни!»: рятувальники показали основні види вибухівки

«Обережно, міни!»: рятувальники показали основні види вибухівки

Задля безпеки громадян та обізнаності населення у питаннях мінної безпеки ДСНС Харківської області інформує про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз.

Рятувальники вкотре закликають не наближайтеся до мін та боєприпасів та повідомляйте про такі знахідки рятувальникам або в поліцію! Як саме виглядають міни та яку загрозу вони несуть мають також знати й діти, наголошують в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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