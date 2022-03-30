Поновлена подача газу у богатоповерхівках

Спеціалісти АТ «Харківміськгаз» на сьогоднішній день поновили газопостачання понад 31 тис. квартир та близько 700 будинків приватного сектору.

Як повідомили на підприємстві, зокрема, фахівці виконали ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі середнього тиску діаметром 720 мм, який був пошкоджений внаслідок прямого потрапляння ворожого снаряду.

Незважаючи на складність та непередбачувану ситуацію в районі, де постійно лунали вибухи, фахівці «Харківміськгазу» усунули наслідки руйнування у найкоротші терміни. Ремонт проводився поетапно із застосуванням спецтехніки. Газівники замінили пошкоджену ділянку газопроводу, виконали земельні та газозварювальні роботи.

На підприємстві також зазначили, що евакуюваним жителям приватного сектора газопостачання підключатиметься в індивідуальному порядку.

В АТ «Харківміськгаз» наголосили, що підприємство докладає всіх зусиль, щоб харків’яни були з безпечним та безперебійним газопостачанням.

Агентство Телевидения Новости