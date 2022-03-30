ЗСУ знищили полк рф, який винен у трагедії в Іловайську

ЗСУ знищили все командування 331-го полку рф, який брав участь в боях за Іловайськ.

Офіцери штабу, командири рот та батальйонів теж загинули.

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов повідомив про те, що все командування 331-го гвардійського повітряно-десантного полку росії знищено в Україні.

За його словами, командир полку, полковник Сухарєв, теж убитий.

“Начальник штабу підполковник з офіцерами штабу та командирами рот та батальйонів теж загинули”, – написав Пономарьов у Facebook.

331 полк РФ брав участь в боях за Іловайський плацдарм у 2014 році. Представники цього ворожого полку здійснили обстріл під час переговорів про виведення наших підрозділів. Тобто стріляли у спину

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