На аукціоні продали портрет мешканки Чугуєва, яка стала обличчям війни

На торгах Heritage Auctions продали за $100 тис. портрет учительки Олени Курило, пораненої внаслідок російського обстрілу Чугуєва.

Про результати аукціону написала у Фейсбуці автор картини, художниця та педагог із Лос-Анджелеса Женя Гершман, передає Укрінформ.

Картину “Перше обличчя війни”, намальовану за фотографією Вольфганга Швана, 29 березня продали на найпрестижнішому американському аукціоні Heritage Auctions за $100 тисяч, ці кошти направлять на закупівлю амуніції для захисників України. “$100,000 для України. <…> Я відновила віру в професію художника”, – написала Гершман.

Вона також відзначила, що саме в день закриття аукціону Олені зробили операцію, яка має відновити втрачений зір.

Агентство Телевидения Новости